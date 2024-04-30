Cinema XXI (CNMA) Sulap Rugi Jadi Laba Rp141,5 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) mencatatkan kinerja positif di kuartal I-2024. Pengelola jaringan bioskop Cinema XXI ini mengantongi laba bersih Rp141,56 miliar, berbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih merugi Rp24,45 miliar.

Sejalan dengan laba, pendapatan perseroan mengalami pertumbuhan 47,6% menjadi Rp1,30 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp883,25 miliar. Secara rinci, pendapatan bioskop berkontribusi sebesar Rp825,81 miliar, disusul segmen makanan dan minuman yang membukukan pendapatan sebesar Rp429,66 miliar.

Kemudian, pendapatan iklan tercatat sebesar Rp12,80 miliar, segmen platform digital membukukan pendapatan sebesar Rp25,93 miliar, serta segmen acara dan pendapatan lainnya sebesar Rp9,18 miliar.

Direktur Utama CNMA Suryo Suherman mengatakan, pencapaian ini merupakan sinergi dari strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan dukungan konten film yang membantu menarik penonton datang ke bioskop.

Selain itu, pemilihan lokasi bioskop yang tepat dalam ekspansi usaha juga menjadi salah satu kunci peningkatan penjualan perseroan, di samping inovasi di sektor makanan dan minuman.

“Pendapatan dari penjualan tiket bioskop masih menjadi kontributor paling besar, yakni mencapai 63,4% terhadap total pendapatan, diikuti oleh pendapatan dari lini bisnis makanan dan minuman yang berkontribusi sebesar 33%.” kata Suryo dalam siaran pers, Selasa (30/4/2024).