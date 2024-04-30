Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Pemilik Indomie yang Ditanya Imam Masjidil Haram saat Pameran di Arab Saudi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |09:07 WIB
Ini Dia Pemilik Indomie yang Ditanya Imam Masjidil Haram saat Pameran di Arab Saudi
Imam Masjidil Haram Minta Indomie (Foto: Okezone)
JAKARTA - Imam Masjidil Haram Syekh Sudais mendatangi salah satu stand saat tur pameran universitas One Riyadh Stand yang didatangi adalah stand Indonesia karena terlihat dari bendera kecil yang dipajang di atas meja stand tersebut.

“Mana Indomie?,” tanyanya. Sontak saja pertanyaan ini membuat banyak orang tertawa.

Seperti diketahui, Indomie adalah merk mi instan yang cukup terkenal di dalam negeri dan juga luar negeri. Hal ini dikutip dalam sebuah video di akun resmi @muslimmakkah di X, Selasa (30/4/2024).

Lantas siapa pemilik Indomie dan kekayaannya?

Pemilik perusahaan mi instan terbesar di Indonesia PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah Anthoni Salim. Diketahui, Indofood merupakan produsen mi instan dengan merek Indomie.

Halaman:
1 2
