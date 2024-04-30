Ini Dia Pemilik Indomie yang Ditanya Imam Masjidil Haram saat Pameran di Arab Saudi

JAKARTA - Imam Masjidil Haram Syekh Sudais mendatangi salah satu stand saat tur pameran universitas One Riyadh Stand yang didatangi adalah stand Indonesia karena terlihat dari bendera kecil yang dipajang di atas meja stand tersebut.

“Mana Indomie?,” tanyanya. Sontak saja pertanyaan ini membuat banyak orang tertawa.

Seperti diketahui, Indomie adalah merk mi instan yang cukup terkenal di dalam negeri dan juga luar negeri. Hal ini dikutip dalam sebuah video di akun resmi @muslimmakkah di X, Selasa (30/4/2024).

Lantas siapa pemilik Indomie dan kekayaannya?

Pemilik perusahaan mi instan terbesar di Indonesia PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah Anthoni Salim. Diketahui, Indofood merupakan produsen mi instan dengan merek Indomie.