HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Kepercayaan Industri Merosot Imbas Konflik Israel-Iran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |10:57 WIB
Indeks Kepercayaan Industri Merosot Imbas Konflik Israel-Iran
Indeks Kepercayaan Industri Menurun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di angka 52,3 pada April 2024.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,75 poin jika dibandingkan dengan survey IKI bulan Maret sebelumnya yang berada di angka 53,05.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, konflik yang masih terus berlangsung di Timur Tengah, yaitu antara Iran-Israel, Israel-Palestina, maupun yang tengah terjadi di Laut Merah, serta ketidakstabilan kondisi ekonomi global mendorong kegiatan usaha pada bulan April ini mengalami penurunan.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan biaya logistik dan penurunan pesanan dari luar negeri khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor maupun industri yang berbahan baku impor. Hal ini tercermin pada hasil Indeks Kepercayaan Industri bulan April 2024 yang mengalami perlambatan ekspansi.

"Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan April 2024 masih ekspansi 52,3, turun sebesar 0,75 poin dibandingkan Maret 2024 sebesar 53,05, meskipun ekspansinya melambat, hal ini merupakan sinyal baik untuk industri di tengah kondisi iklim usaha global saat ini," ujar Febri dalam keterangan resminya, Senin (29/4/2024).

Penurunan nilai IKI dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan persediaan produk. Nilai IKI variabel pesanan baru menurun 2,32 poin menjadi 51,93 dan merupakan yang terendah sejak tahun 2024.

Sedangkan nilai IKI variabel persediaan produk menurun 1,61 poin menjadi 54,02. Berbeda dengan kedua variabel lainnya, nilai IKI variabel produksi mengalami peningkatan 2,43 poin menjadi 51,76.

1 2
