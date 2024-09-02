Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PMI Manufaktur Indonesia Merosot, Menperin: Kami Tak Kaget

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:11 WIB
PMI Manufaktur Indonesia Merosot, Menperin: Kami Tak Kaget
Data PMI Manufaktur Indonesia merosot pada Agustus 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Data PMI Manufaktur Indonesia kembali merosot pada Agustus 2024. Laporan S&P Global menyebut Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia di posisi 48,9 atau turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.

Dikatakan, kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak bulan Januari 2023.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutnya sebagai hal wajar. Ia menilai, fenomena ini akan terus terjadi jika Kementerian dan lembaga lain tak juga menerbitkan kebijakan yang efektif.

“Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur,” katanya, Senin (2/9/2024).

S&P Global juga menyebutkan adanya pelemahan penjualan yang menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan. Menperin mengatakan bahwa melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024.

“Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
