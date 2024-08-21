Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat ke Rp15.400 per USD, Gubernur BI: Dukung Industri Tekstil-Manufaktur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:59 WIB
Rupiah Menguat ke Rp15.400 per USD, Gubernur BI: Dukung Industri Tekstil-Manufaktur
Penguatan Rupiah dukung industri tekstil-manufaktur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penguatan rupiah di level Rp15.400 per dolar AS bagus untuk mendukung sektor dengan kandungan impor tinggi. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan penguatan rupiah baik untuk ekonomi Indonesia.

"Fokusnya penguatan stabilisasi karena penguatan rupiah baik untuk ekonomi Indonesia, rupiah menguat membuat harga lebih murah dan juga mendukung inflasi yang rendah khususnya imported inflation," ucap Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Agustus 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Adapun rupiah berhasil menembus level terkuat pada pekan ini menjadi Rp15.425 per dolar AS. Hanya butuh 9 hari, rupiah meninggalkan level Rp16.000-an.

Perry menjelaskan, rupiah perlu terus menguat karena bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian dalam negeri. Terutama dalam efeknya terhadap harga barang impor.

