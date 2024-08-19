Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.550 per USD Usai Jokowi Reshuffle Kabinet

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:35 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.550 per USD Usai Jokowi Reshuffle Kabinet
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 143 poin atau 0,91 persen ke level Rp15.550 setelah sebelumnya di Rp15.693 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.625 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi investor bertaruh pada nada dovish yang muncul dalam notulen rapat kebijakan Federal Reserve bulan Juli dan pidato Ketua Jerome Powell yang akan datang di Jackson Hole.

“Notulen, yang akan dirilis pada hari Rabu, dan pidato Powell pada hari Jumat kemungkinan akan menjadi pendorong utama volatilitas pergerakan mata uang untuk minggu ini,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Volatilitas juga didorong oleh serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan - khususnya, laporan pekerjaan yang lemah untuk bulan Juli, karena investor khawatir ekonomi terbesar di dunia itu akan mengalami resesi dan bahwa The Fed lambat dalam melonggarkan suku bunga.

Para pelaku pasar telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Fed pada bulan September, dengan peluang 24,5 persen untuk penurunan sebesar 50 bps. Kontrak berjangka menunjukkan pelonggaran lebih dari 90 bps pada akhir tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065536/dolar-as-menyusut-rupiah-makin-menguat-ke-rp15-150-per-usd-R6EZ0JputN.jpeg
Dolar AS Menyusut, Rupiah Makin Menguat ke Rp15.150 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement