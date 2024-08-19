Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.550 per USD Usai Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 143 poin atau 0,91 persen ke level Rp15.550 setelah sebelumnya di Rp15.693 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.625 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi investor bertaruh pada nada dovish yang muncul dalam notulen rapat kebijakan Federal Reserve bulan Juli dan pidato Ketua Jerome Powell yang akan datang di Jackson Hole.

“Notulen, yang akan dirilis pada hari Rabu, dan pidato Powell pada hari Jumat kemungkinan akan menjadi pendorong utama volatilitas pergerakan mata uang untuk minggu ini,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Volatilitas juga didorong oleh serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan - khususnya, laporan pekerjaan yang lemah untuk bulan Juli, karena investor khawatir ekonomi terbesar di dunia itu akan mengalami resesi dan bahwa The Fed lambat dalam melonggarkan suku bunga.

BACA JUGA: Ternyata Ini Sosok Pahlawan Pertama di Uang Rupiah

Para pelaku pasar telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Fed pada bulan September, dengan peluang 24,5 persen untuk penurunan sebesar 50 bps. Kontrak berjangka menunjukkan pelonggaran lebih dari 90 bps pada akhir tahun.