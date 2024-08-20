Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Kian Perkasa Lawan Dolar AS! Menguat ke Rp15.435 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:40 WIB
Rupiah Kian Perkasa Lawan Dolar AS! Menguat ke Rp15.435 per USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 114 poin atau 0,74 persen ke level Rp15.435 setelah sebelumnya di Rp15.550 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (20/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.513 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi investor yang menunggu indikasi rencana Federal Reserve AS untuk keputusan suku bunga berikutnya.

"The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada masing-masing dari tiga pertemuan yang tersisa pada tahun 2024, satu pengurangan lebih banyak dari yang diperkirakan bulan lalu, menurut mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters yang mengatakan resesi tidak mungkin terjadi," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Anggota Fed Mary Daly dan Austan Goolsbee selama akhir pekan mengisyaratkan kemungkinan pelonggaran pada bulan September, sementara risalah pertemuan kebijakan terakhir yang akan dirilis minggu ini seharusnya menggarisbawahi prospek yang dovish. Ketua Fed Jerome Powell berpidato di Jackson Hole pada hari Jumat dan investor berasumsi ia akan mengakui alasan pemangkasan suku bunga.

Selain itu, People's Bank mempertahankan suku bunga acuan pinjaman tetap tidak berubah, seperti yang diharapkan secara luas. Namun, langkah tersebut masih mengecewakan beberapa pedagang yang mengharapkan lebih banyak penurunan suku bunga di negara tersebut, terutama setelah bank sentral secara tak terduga memangkas suku bunga pada bulan Juli.

Halaman:
1 2
