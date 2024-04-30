Segini Gaji Shen Yinhao, Wasit yang Dianggap Rugikan Timnas Indonesia U-23 saat Dikalahkan Uzbekistan

JAKARTA - Segini gaji Shen Yinhao, wasit yang dianggap rugikan Timnas Indonesia saat dikalahkan Uzbekistan. Adapun pertandingan yang digelar pada 29 April 2024 itu membuat Timnas menelan kekalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan.

Apalagi beberapa masyarakat menilai penampilan dari Timnas U-23 kalah juga dikarenakan Shen Yinhao. Untuk itu warganet ingin tahu mengenai profil hingga gaji Shen Yinhao.

Ternyata segini gaji Shen Yinhao, wasit yang dianggap rugikan Timnas Indonesia saat dikalahkan Uzbekistan tergantung skala pertandingannya.

Sebagai perbandingan,beberapa gaji wasit pun bisa miliaran untuk skala Piala Dunia atau sekitar USD70.000 atau Rp 1,1 miliar. Sedangkan untuk skala Asia diperkirakan USD2.500 hingga USD3000 atau sekitar Rp40 juta hingga Rp48 juta tiap pertandingan.

Sementara itu, Shin Tae-yong menyerang wasit Shen Yinhao yang memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024, Senin 29 April 2024 malam WIB. Ia mengatakan orang seperti Shen Yinhao seharusnya dibebastugaskan dari sepakbola selamanya.

Pelatih 53 tahun itu kesal bukan main karena keputusan Shen Yinhao yang akhirnya membuat skuad Garuda Muda tumbang 0-2 dari Uzbekistan U-23. Di babak pertama, Shen Yinhao membatalkan tendangan bebas yang didapat Timnas Indonesia U-23 di samping garis kotak penalti Timnas Uzbekistan U-23.

Keputusan itu diambil Shen Yinhao setelah melihat Video Assistant Referee (VAR). Setelah itu di menit 61, Shen Yinhao menganulir gol Timnas Indonesia U-23 yang dicetak Muhammad Ferarri.