HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Gaji Ivar Jenner vs Rafael Struick

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:29 WIB
Perbandingan Gaji Ivar Jenner vs Rafael Struick
Gaji Ivar Jenner vs Rafael Struick (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji Ivar Jenner vs Rafael Struick. Keduanya merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus semifinal pada Piala Asia U-23 2024 setelah berhasil menang melawan Timnas Korea Selatan. Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, staf pelatih, dan berbagai pihak lainnya yang terlibat.

Setelah berhasil menang melawan Timnas Korea Selatan, Timnas Indonesia U-23 mendapatkan sorotan dari beberapa netizen termasuk Ivar Jenner dan Rafael Struick. Sorotan netizen terhadap keduanya salah satunya adalah mengenai gajinya.

Berikut perbandingan gaji Ivar Jenner vs Rafael Struick:

1. Ivar Jenner

Dilansir dari Salary Sports, gaji Ivan Jenner mencapai 530 pound atau setara dengan Rp10,7 juta per pekan atau pada pertahunnya Ivar Jenner akan mendapatkan gaji sebesar 27.560 pound atau setara dengan Rp560,6 juta (kurs Rp20.345 per pounds).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
