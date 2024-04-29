Ternyata Segini Gaji Fajar Fathur Rahman

BEKASI – Ternyata segini gaji Fajar Fathur Rahman, pesepakbola asal Papua Barat. Gaji Fajar Faturrahman ternyata cukup membuat tercengang.

Fajar Fathur Rahman merupakan pemain sepak bola yang tergabung dalam Timnas Indonesia U-23. Pemain sepak bola kelahiran Manokwari ini merupakan pemain andalan klub Borneo FC.

Setelah bersinar karena terlihat unggul pada SEA Games 2023 di Kamboja lalu, nama Fajar Fathur Rahman mulai menjadi perbincangan masyarakat.

Namun siapa sangka jika ia ternyata pernah mengawali karirnya di Persib Bandung untuk U-16. Sayangnya ia gagal dipromosikan karena tertutup Becham Putra Nugraha pada saat itu sangat dielu-elukan.

Sebelum resmi bergabung dengan Persib, Fajar Fathur Rahman mengawali pendidikan sepakbolanya dari PS Bina Taruna.