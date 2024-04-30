Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Warung Madura Tak Boleh Buka 24 Jam, Menteri Teten: Aturan Itu Tidak Ada

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:43 WIB
Heboh Warung Madura Tak Boleh Buka 24 Jam, Menteri Teten: Aturan Itu Tidak Ada
Penjelasan Teten Masduki soal larangan warung madura 24 jam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menkopukm Teten Masduki buka suara terkait kabar pelarangan warung Madura yang tidak boleh buka 24 jam. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut tidak ada.

"Jadi saya mau luruskan, kami pastikan dan menjamin tidak ada kebijakan, rencana, atau apapun dari Kemenkopukm untuk membatasi warung ataupun toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak ada," jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Menteri Teten mengaku telah melakukan pengecekan terharap Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 13/2018 dan menemukan tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat.

Dia pun mengungkapkan bahwa tidak seperti kabar yang beredar, dalam Perda tersebut justru mengatur jam operasional ritel modern, dan Kemenkopukm akan memastikan semua Perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus berpihak pada UMKM.

"Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, Kemenkopukm juga terus berkomitmen melindungi warung milik masyarakat dari ekspansi ritel modern. Kami terus mendorong agar ritel modern juga memberikan ruang usaha bagi para pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/455/3144649/ritel_modern-fiSk_large.jpg
Ini 3 Biang Kerok Banyak Ritel Modern di RI Tutup dan Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/455/3129472/lulu-CNkx_large.jpg
Gerai Lulu Hypermarket Tutup, Ini Harta Kekayaan Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128045/lulu_hypermarket-DgjQ_large.jpg
5 Fakta Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Ratusan Karyawan Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128097/lulu_hypermarket-JKZH_large.jpg
Lulu Hypermarket Cuci Gudang Jelang Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128063/lulu_hypermarket-FpSE_large.jpg
Siapa Pemilik Gerai Lulu Hypermarket yang Bakal Tutup 10 April 2025? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127930/lulu_hypermarket-OoLR_large.jpg
Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement