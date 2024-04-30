Satu Langkah Mudah Menjadi Agen BRILink, Terintegrasi dengan Raksasa Digital Financial

JAKARTA - Keberadaan Agen BRILink tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain memberikan keuntungan bagi yang pemilik, Agen BRIlink juga menjadi salah satu pilar utama Bank BRI.

Pemimpin Cabang Bank BRI Cut Mutiah Rio Nugroho mengatakan, untuk menjadi Agen BRILink sangatlah mudah. "Cukup menjadi nasabah BRI bisa simpanan atau pinjaman dan memiliki usaha," ujarnya, kepada Okezone.com.

Bank BRI Cut Mutiah merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Regional Officer 01 Jakarta. Menurut Head Regional Operation (RO 01) Jakarta 01 PT Bank BRI Tbk Ismael, keberadaan Agen BRILink tumbuh sangat pesat sekali. “Tapi Agen BRILink sangat ekspansif sekali di kota Jakarta,” ujar Ismael, belum lama ini pusat di Kantor Regional Operation Jakarta 01 PT Bank BRI Tbk.

Tercatat, jumlah agen BRILink di wilayah RO 01 sebanyak 11.518 unit. Keberadaan AgenBRILink pun juga berkontribusi besar terhadap kinerja Fee Based Income BRI.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Bank BRI, sepanjang Januari – Maret 2024 agen agen tersebut berhasil mencatatkan 285 juta transaksi finansial. Adapun volume transaksi mencapai Rp370 triliun serta menyumbangkan Fee Based Income bagi BRI senilai Rp395 miliar.