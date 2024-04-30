Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

BRImo, dari Beli Pulsa hingga Transaksi Saham

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |23:44 WIB
BRImo, dari Beli Pulsa hingga Transaksi Saham
Kepala Cabang Bank BRI Cut Mutia Rio Nugroho (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Layanan digital financial berupa mobile banking saat ini sangat melekat dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu super app BRImo milik Bank BRI menjadi one stop financial solution.

Pemimpin Cabang Bank BRI Cut Mutiah Rio Nugroho menjelaskan, aplikasi BRImo merupakan aplikasi yang memudahkan nasabah mendapatkan kebutuhan transaksi perbankan.

Menurutnya, BRImo mampu menjawab kebutuhan keperluan transaksi financial nasabah, baik kebutuhan harian, transaksi sampai dengan investasi.

"Seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, pajak, kebutuhan transfer sampai dengan keperluan investasi seperti saham," ujarnya kepada Okezone.com.

BRImo merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah BRI untuk dapat bertransaksi dengan User Interface.

Tujuan pengembangan aplikasi BRI Mobile BRImo adalah untuk mempersiapkan business model baru ke depan, pergeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS Banking, diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement