BRImo, dari Beli Pulsa hingga Transaksi Saham

JAKARTA - Layanan digital financial berupa mobile banking saat ini sangat melekat dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu super app BRImo milik Bank BRI menjadi one stop financial solution.

Pemimpin Cabang Bank BRI Cut Mutiah Rio Nugroho menjelaskan, aplikasi BRImo merupakan aplikasi yang memudahkan nasabah mendapatkan kebutuhan transaksi perbankan.

Menurutnya, BRImo mampu menjawab kebutuhan keperluan transaksi financial nasabah, baik kebutuhan harian, transaksi sampai dengan investasi.

"Seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, pajak, kebutuhan transfer sampai dengan keperluan investasi seperti saham," ujarnya kepada Okezone.com.

BRImo merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah BRI untuk dapat bertransaksi dengan User Interface.

Tujuan pengembangan aplikasi BRI Mobile BRImo adalah untuk mempersiapkan business model baru ke depan, pergeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS Banking, diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking.