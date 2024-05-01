Menko Luhut Siap Gelar Karpet Merah untuk Investasi Microsoft

JAKARTA - Microsoft berkomitmen untuk melakukan investasi ke Indonesia senilai Rp27,6 triliun. Rencana investasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur cloud dan AI (Artificial Intelligence) selama empat tahun ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah siap untuk menggelontorkan berbagai insentif kepada Microsoft jika berinvestasi ke Indonesia.

"Saya pikir jika anda (Microsoft) berinvestasi di Indonesia, anda tidak akan menyesal. Saya berjanji. Sebab, semua insentif yang bisa anda dapat di mana saja, bisa anda dapatkan di sini," ujar Luhut dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (1/5/2024).

Menko Luhut memaparkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti rencana investasi microsoft ke Indonesia. Sehingga nantinya Pemerintah bisa sekaligus memberikan fasilitas insentif kepada calon investor.

"Saya katakan di depan Presiden, kirim tim anda (Microsoft) untuk mengunjungi kami, dan kita bisa mendiskusikan detail tentang investasi anda di Indonesia, dan kami dengan senang hati untuk mengakomodasikannya, dengan berbagai insentif yang diterima Microsoft di India, Thailand, dan negara-negara lain," kata Menko Luhut.

"Kami bisa berikan lebih baik dari yang lainnya. Jadi kami siap menerima tim kalian, kapan pun, minggu depan, atau kapan pun. Jadi ini Indonesia, dan kami sangat menerima baik Microsoft, dan kalian bisa gunakan peluang ini untuk berinvestasi di Indonesia," sambungnya.