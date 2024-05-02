Advertisement
HOME FINANCE

BRI Sukses Meraih Dua Award Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |17:13 WIB
BRI Sukses Meraih Dua Award Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024
BRI sukses meraih dua award mobile banking dan chatbot terbaik dalam Bank Service Excellence Monitor (BSEM) MRI 2024 (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta - Upaya BRI dalam mengadopsi transformasi digital untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan transaksi nasabah mendapatkan apresiasi dalam survei “Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2024”. BRI memperoleh peringkat pertama dalam kategori Performa Terbaik Mobile Banking Bank untuk BRImo dan Performa Terbaik Chatbot Bank untuk Sabrina.

Survei yang dilakukan oleh lembaga riset MRI bekerjasama dengan Majalah Infobank ini menunjukkan peningkatan kinerja pada sejumlah aspek produk dan layanan BRI khususnya sisi digital channel.

Pada sisi Mobile Banking Bank, secara overall score BRI meningkat 2.65 point dan naik 3 (tiga) peringkat dari tahun lalu, menjadikan BRImo sebagai Mobile Banking terbaik versi penilaian MRI dan menduduki peringkat 1 di tahun 2024. Selain itu, Chatbot BRI “Sabrina” juga menyabet predikat Performa Terbaik Chatbot Bank, dengan peningkatan score signifikan sebesar 16.28 point dari tahun lalu menjadikan Sabrina Chatbot meraih peringkat 1 di tahun 2024.

Saat ini, super apps BRImo dapat memberikan berbagai layanan keuangan yang dapat diakses nasabah, mulai dari tabungan, investasi, asuransi, hingga fasilitas untuk menjadi merchant BRI. Nasabah juga sangat mudah untuk berinvestasi melalui BRImo, mulai dari pembelian Emas, surat berharga, Dana Pensiun, hingga pembukaan Deposito. Terlebih dengan dorongan untuk lebih pada beyond banking service, sangat diharapkan hari-hari nasabah akan selalu ditemani layanan BRImo.

Chatbot BRI Sabrina juga telah dikembangkan dengan teknologi artificial intelligence yang lebih human-like untuk berinteraksi dengan nasabah layaknya manusia. Nasabah dapat menyapa dan berbincang dengan Sabrina terkait produk dan layanan BRI, seperti informasi lokasi kantor, ATM BRI, AgenBRILink, dan lokasi merchant BRI terdekat, serta mendapatkan informasi promo BRI, cek saldo, mutasi rekening, hingga membantu mengatasi kendala transaksi nasabah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
