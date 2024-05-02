Pendapatan MNC Land Naik 7,2% Jadi Rp352,1 Miliar pada Kuartal I-2024

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatatkan pendapatan bersih Rp352,1 miliar pada kuartal I-2024 atau meningkat 7,2% year-on-year (yoy) dari Rp328,4 miliar pada kuartal I-2023.

Kontribusi utama pendapatan MNC Land diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 53,7% dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 35,1%, sewa ruang perkantoran 10,3%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 0,9%. Demikian dilansir dari keterangan resmi MNC Land, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Segmen manajemen properti dan jasa lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 25,8% yoy, dari Rp98,3 miliar pada kuartal I-2023 menjadi Rp123,7 miliar pada kuartal I-2024, sedangkan segmen terbesar yaitu segmen hotel dan resor meningkat 9,8% yoy dibandingkan kuartal pertama tahun lalu dari Rp172,4 miliar menjadi Rp189,2 miliar.

Dibandingkan kuartal sebelumnya, total pendapatan MNC Land sedikit melemah 5,9% dari Rp374,4 miliar pada kuartal IV-2023 menjadi Rp352,1 miliar pada kuartal I-2024.

Hal ini disebabkan oleh kuatnya pendapatan dari hotel dan resor yang merupakan segmen terbesar MNC Land pada kuartal IV-2023 dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, serta renovasi 110 kamar The Westin Resort Nusa Dua, Bali yang dimulai pada Februari 2024.

MNC Land mencatatkan EBITDA Rp52,7 miliar pada kuartal I-2024 dengan laba bersih Rp56,0 miliar pada akhir kuartal pertama 2024 dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp51,4 miliar.

Margin laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 14,6% pada kuartal I-2024.

Neraca Perseroan terpantau stabil dengan total aset sebesar Rp33,5 triliun, liabilitas tercatat Rp6,7 triliun, dan ekuitas sebesar Rp26,8 triliun pada kuartal pertama 2024.