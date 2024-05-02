Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Tujuan Luhut Berikan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |03:19 WIB
Ini Tujuan Luhut Berikan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora
Luhut Siap Berikan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora. (Foto: okezone.com/Marves)
BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan berniat memberikan kewarganegaraan ganda untuk WNI di luar negeri.

Luhut menyampaikan rencananya ini dalam acara Microsoft Build : AI Day di Jakarta. Meski ia tidak memberi detail lengkap rencana ini.

“Kami juga mengundang diaspora Indonesia dan memberi mereka, segera, kewarganegaraan ganda,” ujarnya.

Pemerintah beranggapan jika rencana ini akan memajukan Indonesia dengan membawa pekerja terampil ke Tanah Air.

“Saya pikir itu akan membawa banyak orang Indonesia yang bertalenta kembali ke Indonesia,” tambah dia.

Namun, pihak Imigrasi tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai rencana mengizinkan kewarganegaraan ganda ini.

Sebelumnya dihitung tahun 2019 hingga 2022, tercatat oleh Direktoral Jenderal Imigrasi jika hampir 4.000 warga Indonesia menjadi warga negara Singapura.

