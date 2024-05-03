Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Ferrari di Timnas Indonesia dan Jadi Anggota Polri, Besaran Mana?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |05:00 WIB
JAKARTA – Sejak menjadi pemain Timnas Sepakbola Indonesia, Muhammad Ferrari mendapatkan gaji yang berbeda jauh dari gaji sebelumnya menjadi anggota polri.

Adapun pemain yang menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024. Sebelumnya Muhammad Ferrari memilih untuk menempuh pendidikan kepolisian. Beberapa netizen menilai dia ingin menjadi polisi setelah selesai menjadi pemain bola.

Ferrari merupakan Pemain asal klub Persija Jakarta, berperan sebagai pertahanan skuad garuda muda. Adapun Ferrari sukses menjaga pertahanan Indonesia dari gempuran Timnas Australia U-23 sehingga sukses memetik kemenangan 1-0.

Dengan, kemampuannya beberapa warganet penasaran mengenai gajinya. Lantas berapa penghasilannya, apakah lebih tinggi?

Ternyata segini perbandingan gaji Muhammad Ferrari saat jadi anggota Polri dengan pesepakbola yang beda jauh. Pasalnya berdasarkan peraturan mengenai gaji pokok TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sementara, untuk daftar gaji Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rinciannya bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta tergantung dari jabatannya. Sedangkan gaji Polri tercatat pada Maret 2023 lalu, harga pasarannya pernah menyentuh angka Rp3,04 miliar.

Muhammad Ferrari juga tampil apik dengan membawa Timnas Indonesia U-23 menang besar dengan skor 4-1 atas Timnas Yordania U23. Muhammad Ferrari sendiri memang salah satu bibit unggul untuk masa depan tim nasional Indonesia. Di usianya yang baru 20 tahun, ia merupakan pemain andalan di setiap tim yang dibela.

Di level tim nasional sendiri, Muhammad Ferrari sudah tampil bersama skuad garuda sejak level U19. Ia juga pernah menjalani debut di timnas senior pada 27 September 2022 lalu saat Indonesia berhadapan dengan Curacao.

Halaman:
1 2
