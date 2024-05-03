Melihat Perbandingan Harga Pasar Timnas Indonesia U-23 vs Irak

JAKARTA - Melihat perbandingan harga pasar Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23. Rupanya kedua tim memiliki perbandingan yang cukup mencolok.

Padahal laga terakhir Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 mempertaruhkan banyak hal. Seperti diketahui, skuad garuda muda gagal mengalahkan Irak pada skor 1-2.

Akibat hal itu, Timnas Indonesia U23 berikutnya akan menghadapi Guneia untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024.

Lantas berapa harga pasar Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23? Ternyata sangat berbeda dari segi harga pemainnya.

Melansir laman transfermarkt, Timnas Irak U23 memiliki nilai skuad sebesar Rp34,33 miliar. Pemain termahal yang mereka miliki adalah sang gelandang serang, Muntadher Mohammed dengan nilai pasar Rp6,08 miliar.