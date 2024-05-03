Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi Belanja Online Kebutuhan Pokok Naik, Ini Penyebabnya

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:33 WIB
Transaksi Belanja Online Kebutuhan Pokok Naik, Ini Penyebabnya
Tren belanja online kebutuhan pokok meningkat (Foto: Freepik)
JAKARTA - Tren berbelanja kebutuhan pokok secara online atau e-groceries makin diminati sejak pandemi. Kenyamanan dan kemudahan belanja online diyakini menjadi faktor mengapa belanja e-groceries terus digandrungi oleh konsumen.

Berdasarkan data transaksi Blibli, bahwa perilaku e-groceries tidak terbatas pada pelanggan perempuan. Sebanyak 45% transaksi e-groceries di Blibli dilakukan oleh pria.

Selama kuartal I tahun lalu, Blibli mencatat lebih dari 3.000 transaksi setiap harinya. Adapun transaksi produk yang paling banyak diminati mulai dari, makanan beku (nugget), daging segar, sayur buah dan telur.

“Dengan berbagai preferensi pelanggan, pengalaman berbelanja yang didukung oleh kecepatan pengiriman, kelengkapan produk, layanan bernilai tambah, serta harga dan penawaran menarik bagi pelanggan,” kata EVP Consumer Goods Blibli Fransisca Krisantia Nugraha, Jumat (3/5/2024).

