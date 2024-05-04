Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Megawati Jadi Miliarder dengan Gaji Rp2,4 Miliar di Red Sparks

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |03:03 WIB
Megawati Jadi Miliarder dengan Gaji Rp2,4 Miliar di Red Sparks
Segini Gaji Megawati di Red Spark. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Megawati tembus hingga Rp2,4 miliar di Red Sparks. Dirinya menjadi pemain voli putri Indonesia yang main di salah satu klub Korea Selatan.

Megawati juga telah memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Sehingga sudah dipastikan bahwa Megawati akan tetap mendukung klub voli tersebut pada musim depan.

Pelatih Red Sparks, Koo Hee-jin menyampaikan langsung kabar perpanjangan kontrak Megawati tersebut. Koo Hee-jin mengungkapkan bahwa klubnya, Red Sparks tidak perlu berpikir panjang untuk memperpanjang kontrak Megawati yang dijuluki Megatron.

“Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan,” kata Koo Hee-jin dilansir dari The Sports Times.

Menurut laporan tertulis The Sports Times, setelah memperpanjang kontraknya, Megawati dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup besar pada kontrak barunya yaitu sekitar USD150 ribu atau setara dengan Rp2,4 miliar per musimnya (kurs Rp16,092 per USD). Jika dibandingkan pada musim lalu, Megawati hanya digaji sekitar USD100 ribu atau setara dengan Rp1,6 miliar per musim (kurs Rp16,088 per USD).

Koo Hee-jin juga mengungkapkan bahwa Megawati tidak merasa ragu untuk memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Megawati mempunyai tekad untuk membawa Red Sparks agar mengukir prestasi yang lebih baik lagi pada Liga Voli Korea di musim depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement