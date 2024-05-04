Megawati Jadi Miliarder dengan Gaji Rp2,4 Miliar di Red Sparks

JAKARTA - Gaji Megawati tembus hingga Rp2,4 miliar di Red Sparks. Dirinya menjadi pemain voli putri Indonesia yang main di salah satu klub Korea Selatan.

Megawati juga telah memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Sehingga sudah dipastikan bahwa Megawati akan tetap mendukung klub voli tersebut pada musim depan.

Pelatih Red Sparks, Koo Hee-jin menyampaikan langsung kabar perpanjangan kontrak Megawati tersebut. Koo Hee-jin mengungkapkan bahwa klubnya, Red Sparks tidak perlu berpikir panjang untuk memperpanjang kontrak Megawati yang dijuluki Megatron.

“Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan,” kata Koo Hee-jin dilansir dari The Sports Times.

Menurut laporan tertulis The Sports Times, setelah memperpanjang kontraknya, Megawati dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup besar pada kontrak barunya yaitu sekitar USD150 ribu atau setara dengan Rp2,4 miliar per musimnya (kurs Rp16,092 per USD). Jika dibandingkan pada musim lalu, Megawati hanya digaji sekitar USD100 ribu atau setara dengan Rp1,6 miliar per musim (kurs Rp16,088 per USD).

Koo Hee-jin juga mengungkapkan bahwa Megawati tidak merasa ragu untuk memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Megawati mempunyai tekad untuk membawa Red Sparks agar mengukir prestasi yang lebih baik lagi pada Liga Voli Korea di musim depan.