HOME FINANCE SMART MONEY

6 Tanda Merdeka Finansial, Bebas Utang hingga Punya Dana Darurat

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |18:03 WIB
6 Tanda Merdeka Finansial, Bebas Utang hingga Punya Dana Darurat
6 tanda merdeka finansial (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Merdeka finansial menjadi impian bagi banyak orang, namun untuk menggapainya perlu memenuhi syarat terlebih dahulu. Lantas bagaimana tanda seseorang sudah mencapai kemerdekaan finansial?

Tidak hanya sekedar memiliki harta kekayaan melimpah, merdeka finansial dimaknai sebagai suatu keadaan seseorang yang tujuan keuangan dalam hidupnya telah terpenuhi. Tujuan tersebut diantaranya pendidikan anak, persiapan dana pensiun, asuransi guna mitigasi risiko dan sebagainya.

Terdapat beberapa ciri yang diidentifikasi bahwa seseorang telah mencapai merdeka finansial. Melansir Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (11/5/2024), berikut 6 tanda seseorang merdeka finansial:

1. Punya Asuransi untuk Proteksi Diri

Asuransi proteksi diri menjadi salah satu komponen penting dari merdeka finansial. Memiliki harta yang melimpah serta aset yang banyak tidak cukup menjadikan seseorang dinilai merdeka finansial. Pentingnya memiliki asuransi proteksi diri tentu dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

2. Miliki Investasi Masa Depan

Tanda mencapai finansial merdeka adalah dengan salah satu cara yakni investasi. Masyarakat dapat berinvestasi dalam bentuk apapun. Namun, investasi yang dilakukannya tersebut harus bermanfaat dan memberikan keuntungan di atas inflasi.

3. Sedia Tabungan Dana Darurat

Tentunya dengan memiliki dana darurat menjadikan seseorang sudah merdeka finansialnya. Dana darurat adalah komponen penting yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan mendesak yang mengeluarkan dana besar. Tidak hanya itu, tabungan dana darurat juga dapat diperuntukkan sebagai tabungan masa depan.

Halaman:
1 2
