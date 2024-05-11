4 Kebiasaan Pekerja saat Absen, Banyak yang Pulang Tenggo

JAKARTA - Absensi menjadi salah satu hal penting bagi pegawai saat bekerja di sebuah perusahaan. Clock in dan clock out menjadi ritual yang dilakukan oleh karyawan saat tiba dan pulang dari tempat kerja.

Walau terlihat sederhana, clock in dan clock out sangat berpengaruh pada absensi dan penggajian, selain produktivitas. Sebab itu, perusahaan dan bisnis harus membuat proses dan sistem clock in dan clock out yang mudah namun akurat saat digunakan untuk merekam kehadiran karyawan.

Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer, mengatakan bahwa sistem clock in dan clock out adalah bagian kritis dari manajemen tenaga kerja

setiap perusahaan dan bisnis. Sistem clock in dan clock out yang bagus merekam dengan akurat kehadiran karyawan untuk menjaga kedisiplinan kerja dan terintegrasi juga ke sistem absensi serta payroll untuk mempermudah perhitungan penggajian.

“Sebab itu, sistem clock in dan clock out tidak bisa disepelekan karena berdampak langsung pada pengaturan human resource (HR) dan produktivitas kerja. Semakin banyak sumber daya manusia (SDM) dan semakin kompleks pengaturan jam kerja sebuah perusahaan atau bisnis,” kata dia, Sabtu (11/5/2024).

Dia menambahkan bahwa berbagai perusahaan kini sudah beralih ke teknologi.

“Selain kelancaran, teknologi memungkinkan perusahaan mengumpulkan data mengenai pola hadir karyawan yang kemudian bisa digunakan untuk merancang kebijakan HR,” tambahnya.