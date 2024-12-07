Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |19:29 WIB
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Tips kerja cerdas dibandingkan kerja keras (Foto: Freepik)
JAKARTA- 10 tips untuk bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Masih banyak orang mempertanyakan bagaimana bisa menjadi pekerja cerdas.

Di dunia kerja, istilah "kerja cerdas" sering kali disebut sebagai pendekatan yang lebih efisien dibandingkan kerja keras. Kerja cerdas tidak hanya berfokus pada usaha maksimal, tetapi juga pada strategi dan efektivitas.

Meskipun tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras dalam hidup, sering kali kita menyadari bahwa seseorang perlu bekerja cerdas dan bukan bekerja keras untuk mencapai keunggulan. Jadi, berikut ini kami berikan beberapa kiat mudah untuk menjadi lebih produktif.

Melansir TimesofIndia, Sabtu (7/12/2024), berikut tips kerja cerdas:

1. Buat Rencana Kerja

Miliki daftar tugas atau jadwalkan waktu untuk pekerjaan penting di kalender Anda. Memiliki tujuan yang jelas dan menaatinya dapat membantu Anda tetap fokus.

2. Prioritaskan tugas

Fokus pada 20% tugas terlebih dahulu akan menghasilkan 80% hasil. Mengidentifikasi pekerjaan penting terlebih dahulu dan memprioritaskannya akan membantu Anda menjadi lebih produktif.

3. Belajarlah untuk mengatakan 'Tidak' saat dibutuhkan

Daripada mengatakan 'Ya' pada setiap pekerjaan dan merasa terbebani karenanya, mulailah mengatakan 'Tidak' pada hal-hal yang tidak begitu penting dan bukan prioritas.

4. Pakai teknologi

Gunakan aplikasi atau perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaan Anda. Ini akan membantu Anda mengefisienkan pekerjaan dan mengelola waktu dengan lebih baik.

