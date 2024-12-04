Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Pekerja Cair Lagi! Cek Rekening Dapat Rp600.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:07 WIB
BLT Pekerja Cair Lagi! Cek Rekening Dapat Rp600.000
BLT Pekerja Rp600.000 Cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - BLT pekerja cair lagi, yang memenuhi syarat akan mendapatkan Rp600.000. BLT ini merupakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCTHT) kepada 1.056 buruh pabrik rokok sebagai wujud pengelolaan pendapatan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 1.056 buruh pabrik rokok Putra Patria Adikarsa di Giripeni menerima BLT DBHCHT masing-masing sebesar Rp600.000 yang dikelola dan disalurkan oleh Dinas Sosial PPPA Kulon Progo.

"BLT DBHCHT ini adalah upaya intervensi pemerintah terhadap lima hal, yaitu kesehatan masyarakat terkait prevalensi perokok, ketenagakerjaan di sektor industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi, di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/12/2024).

Dia berharap dengan adanya BLT DBHCHT ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat meskipun secara bertahap, termasuk perputaran ekonomi di lingkungan penerima manfaat.

"Harapannya bisa betul-betul bermanfaat sehingga bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat, dan nantinya berdampak pada lingkungannya, yakni perputaran ekonomi," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement