Daftar Bansos Cair Bulan Desember 2024, Ada BLT Anak Sekolah Rp2 Juta

JAKARTA - Daftar bansos cair bulan Desember 2024, ada BLT anak sekolah Rp2 juta. Memasuki bulan Desember 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang akhir tahun. Berbagai jenis bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Bantuan Beras 10 Kg, siap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berikut daftar bansos cair bulan Desember 2024 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024):

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu program unggulan bansos yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, dan Desember 2024 menjadi tahap keempat dan terakhir untuk tahun ini.

Berikut rincian nominal bantuan berdasarkan kategori penerima:

- Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun).

- Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap (Rp900.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap (Rp1.500.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap (Rp2.000.000 per tahun).

- Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun).

- Lansia di atas 70 tahun: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya masih memiliki kesempatan mendapatkan bantuan pada tahap akhir ini.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan berupa uang tunai senilai Rp200.000 per bulan yang diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah. Pada Desember 2024, BPNT memasuki tahap keenam, mencakup bantuan untuk bulan November dan Desember dengan total Rp400.000.