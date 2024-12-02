Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos Cair Bulan Desember 2024, Ada BLT Anak Sekolah Rp2 Juta

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:46 WIB
Daftar Bansos Cair Bulan Desember 2024, Ada BLT Anak Sekolah Rp2 Juta
Bansos yang cair bulan Desember (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos cair bulan Desember 2024, ada BLT anak sekolah Rp2 juta. Memasuki bulan Desember 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang akhir tahun. Berbagai jenis bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Bantuan Beras 10 Kg, siap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berikut daftar bansos cair bulan Desember 2024 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024):

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu program unggulan bansos yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, dan Desember 2024 menjadi tahap keempat dan terakhir untuk tahun ini.

Berikut rincian nominal bantuan berdasarkan kategori penerima:

- Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun).

- Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap (Rp900.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap (Rp1.500.000 per tahun).

- Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap (Rp2.000.000 per tahun).

- Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun).

- Lansia di atas 70 tahun: Rp600.000 per tahap (Rp2.400.000 per tahun).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya masih memiliki kesempatan mendapatkan bantuan pada tahap akhir ini.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan berupa uang tunai senilai Rp200.000 per bulan yang diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah. Pada Desember 2024, BPNT memasuki tahap keenam, mencakup bantuan untuk bulan November dan Desember dengan total Rp400.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement