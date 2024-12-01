Cek-Cek Bansos Ini Masih Cair di Desember 2024, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) mulai dari beras sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih dicairkan sampaikan bulan ini. Ada Bantuan PKH, BLT dan lainnya diberikan pada Desember 2024.

Masyarakat pun bisa mengecek apakah termasuk sebagai penerima bansos atau tidak. Cara mengecek bansos bisa dengan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Bisa juga cek melalui aplikasi cek bansos dan website resmi Kementerian Sosial.

Berikut daftar Bansos yang masih cair di Desember 2024:

1. Bantuan Beras 10 Kg

Bantuan beras 10 kilogram (kg) menyasar perbaikan kondisi pangan masyarakat, dan menurut rencana akan diberlakukan hingga akhir tahun 2024. Bantuan ini diharapkan bisa mencegah potensi stunting untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 22 juta keluarga. Demikian dilansir Antara.

Bantuan ini disalurkan kepada keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anak atau balita berisiko stunting.

2. BLT Dana Desa

BLT disalurkan langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang telah didata sesuai kriteria rentan atau kurang mampu. Masyarakat yang sesuai kriteria akan mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu.

3. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial yang disalurkan berdasarkan kategori masing-masing penerima. Bansos PKH disiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, gizi, pangan dan perlindungan lainnya.

BACA JUGA: Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT

Berikut ini bansos PKH yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kategorinya, yaitu:

- Anak usia 0-6 tahun : Mendapatkan bantuan sebesar Rp750 ribu per tahap atau Rp3 juta per tahun.

- Pendidikan SD/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp225 ribu per tahap atau Rp900 ribu per tahun.

- Pendidikan SMP/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp375 ribu per tahap atau Rp1,5 juta per tahun.