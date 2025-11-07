Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya

JAKARTA - Berikut NIK KTP penerima bansos BLT, PKH dan BPNT, lengkap dengan besaran nominalnya. Masyarakat yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengecek status penerima bansos seperti BLT Kesra, PKH dan BPNT yang dicairkan pemerintah.

BLT Kesra, PKH dan BPNT cair di periode Oktober hingga Desember 2025. BLT Kesra bersifat sementara atau penambahan dari pemerintah. Sementara bansos PKH dan BPNT merupakan bansos reguler yang diberikan pemerintah per kuartal. Saat ini bansos PKH dan BPNT memasuki pencairan tahap 4 untuk periode Oktober, November dan Desember.

Proses pengecekan status penerima BLT Rp900.000 bisa dilakukan secara mudah hanya menggunakan NIK KTP secara online, baik melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos.

Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat.

BLT Kesra disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025. Namun langsung disalurkan sekaligus sehingga masyarakat mendapatkan total BLT Rp900.000. BLT Kesra disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang diberikan kepada 35,04 juta KPM yang berada di desil 1-4 DTSEN.

Berikut Cara Cek Penerima Bansos BLT, PKH dan BPNT Pakai NIK KTP:

1. Cek Penerima di Situs Kemensos

- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id

- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)

- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar.

- Klik “Cari Data”

- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya

2. Cek Penerima di Aplikasi Cek Bansos

- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store

- Pilih menu “Cek Bansos”

- Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap)

- Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi

- Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasil

Jika terdaftar sebagai penerima bansos BLT, PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran. Status "YA" menunjukkan bansos siap dicairkan ke rekening atau kantor pos.