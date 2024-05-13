Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Pegawai Bea Cukai yang Jadi Sorotan karena Kontroversi Kasus Barang Impor Tertahan

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |17:19 WIB
Segini Gaji Pegawai Bea Cukai yang Jadi Sorotan karena Kontroversi Kasus Barang Impor Tertahan
Segini Gaji Pegawai Bea Cukai yang Jadi Sorotan karena Kontroversi Kasus Barang Impor Tertahan. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji pegawai Bea Cukai yang jadi sorotan karena kontroversi kasus barang impor tertahan. Bea Cukai menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir karena kasus barang yang ditahan tidak hanya satu kasus dalam kurun waktu yang berdekatan.

Salah satu kasus yang menjadikan Bea Cukai disorot adalah penahanan barang donasi untuk membantu proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB). Penahanan barang donasi sejak 2022 ini memicu amarah warganet.

Salah satu YouTuber sekaligus TikToker mainan, Medy Renaldy juga mendapati mainan yang ia beli dari luar negeri rusak dan kehilangan bagian penting yang berupa koin koleksi. Pengalamannya ini ia bagikan di laman media sosialnya untuk mendapatkan keadilan, terlebih mainannya ini sempat tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Masyarakat pun menjadi bertanya-tanya mengenai pendapatan yang diterima oleh Bea Cukai. Pendapatan yang diterima oleh Bea Cukai berupa gaji dan tunjangan.

Untuk gaji Bea Cukai masuk ke dalam jajaran gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertera dalam aturan pokok PNS, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan peraturan, gaji yang diterima Bea Cukai sebagai berikut

Golongan I

* Golongan Ia : Rp 1.486.500 - Rp 2.224.600

* Golongan Ib : Rp 1.623.400 - Rp 2.355.200

* Golongan Ic : Rp 1.692.100 - Rp 2.454.800

* Golongan Id : Rp 1.763.600 - Rp 2.558.700

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162827/pemerinath_gagalkan_penyelundupan_pakain_bekas_impor-3LFC_large.jpg
Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152097/barang-oaPF_large.png
Aturan Impor Barang Pindahan dari Luar Negeri, Kini Secara Online dan Begini Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152038/bea_cukai-dSM4_large.jpg
Ini Daftar Barang-Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dilarang Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152036/bea_cukai-kSuG_large.png
Aturan Baru, Barang Pindahan dari Luar Negeri Pejabat Negara hingga PNS Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144697/jamaah_haji-z8p6_large.jpg
Barang Bawaan Jamaah Haji Bebas Bea Masuk Mulai 6 Juni 2025, Cek Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144572/penerimaan_bea_cukai-QDHS_large.jpg
Penerimaan Negara dari Barang Bawaan Penumpang Hanya Rp83 Miliar, Bea Cukai: Ini Sangat Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement