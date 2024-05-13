Elon Musk Hamburkan Rp8 Triliun di Tengah PHK Karyawan Tesla

JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di perusahaan mobil listrik, Tesla. Namun sang pemilik Elon Musk justru menghamburkan jutaan dolar di sepanjang tahun ini.

Seperti dilansir dari Electrek, Senin (13/5/2024), Musk akan menghabiskan lebih dari USD500 juta atau setara Rp8 triliun sepanjang tahun ini. Anggaran tersebut digelontorkan untuk memperluas jaringan Supercharger.

"Sekadar menegaskan kembali: Tesla akan menghabiskan lebih dari $500 juta untuk memperluas jaringan Supercharger kami untuk membuat ribuan pengisi daya BARU tahun ini. Itu baru pada lokasi baru dan perluasan, belum termasuk biaya operasional, yang jauh lebih tinggi," kata Musk dalam akun X-nya.

Meskipun nilai yang fantastis tersebut tidak pernah diungkap secara resmi oleh perusahaan, namun beberapa data menunjukkan bahwa Musk menghabiskan USD45.000 hingga USD50.000 per pengisi daya. Itu artinya di tahun ini Musk memang akan jajan hingga USD500 juta.