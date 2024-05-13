Pendaftaran Dibuka 15 Mei, Ini Jadwal Lengkap Seleksi 30 Sekolah Kedinasan 2024

JAKARTA - Tahapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi sekolah kedinasan dibuka Mei 2024. Oleh karena itu, bagi para masyarakat yang ingin meniti karier menjadi Aparatur Sipil Negara dapat me

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran seleksi sekolah kedinasan akan dilakukan mulai tanggal 14 mei 2024. Peserta dapat mulai melakukan pendaftaran pada 15 mei 2024 melalui portal SSCASN yang dimiliki BKN.

“Seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 dibuka untuk 8 Kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan yang terbagi menjadi 30 sekolah kedinasan, Insyaallah pengumuman pendaftaran seleksi ini akan dilakukan mulai tanggal 14 mei 2024, dan peserta dapat mulai melakukan pendaftaran pada 15 mei 2024 melalui portal SSCASN,” ucap Haryomo pada acara Konferensi Pers Virtual Persiapan Pembukaan Sekolah Kedinasan 2024, Senin (14/5/2024).

Lebih lanjut, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) nantinya akan dilaksanakan pada 36 titik lokasi di BKN pada 18 Juli 2024 - 6 Agustus 2024. Seleksi SKD akan dilaksanakan sebanyak 4 sesi per hari, namun untuk pelaksanaan di hari Jumat hanya dilaksanakan 2 sesi setiap harinya.

“BKN akan menggunakan seluruh titik yang tersedia, termasuk kantor pusat yang berjumlah 36 titik lokasi. 1 titik di kantor pusat, 14 titik lokasi kantor regional BKN, dan 21 titik lokasi UPT BKN. Tentunya masyarakat bisa mendekati titik lokasi yang ada di daerah BKN,” ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Sementara itu, Haryomo juga mengatakan bagi calon pelamar untuk dapat mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti KTP, pas foto, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) hingga dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang selama ini harus dipenuhi pelamar.

Dalam persiapan seleksi ini, BKN juga telah melakukan persiapan, termasuk sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi tersebut, seperti kesiapan aplikasi SSCASN, mekanisme helpdesk, serta aplikasi Computer Assisted Test (CAT) yang akan digunakan untuk seleksi sekolah kedinasan.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Seleksi sekolah kedinasan menggunakan CAT sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kita ketahui sistem CAT yang telah dibangun BKN, selama ini dipakai untuk seleksi calon aparatur sipil negara, telah didesain untuk menjamin proses seleksi sekolah kedinasan berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN,” terang Haryomo.