Iwan Sunito Jadi Pemilik Tunggal Skye Suites dan One Global Conference Centre Rp5,7 Triliun

JAKARTA - Founder One Global Capital Iwan Sunito memiliki secara penuh Skye Suites Green Square dan One Global Conference Centre di Infinity Park yang merupakan proyek senilai Rp5,75 triliun. Proyek ini berada di kawasan Green Square, Sydney.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari pertukaran aset dengan mantan mitra bisnisnya di Crown Group Paul Sathio.

Pengambilalihan proyek ini, makin memperkuat neraca bisnis pengembangan properti One Global Capital miliknya sebesar Rp1,2 triliun.

Dirancang oleh Arsitek Koichi Takada, kawasan mixed-use Infinity merupakan proyek paling ikonik besutan Iwan Sunito yang dikembangkan di bawah bendera Crown Group.

Bangunan mutakhir berbentuk melingkar yang menentang desain konvensional ini telah memenangi berbagai penghargaan, salah satunya didapat dari Dewan Properti Australia sebagai salah satu Proyek Terbaik Dunia di tahun 2017.

Komisaris dan CEO One Global Capital, Iwan Sunito, membenarkan pertukaran aset tersebut. Pria kelahiran Surabaya ini juga mengatakan bahwa dia memiliki visi untuk memulai regenerasi hotel Skye Suites dalam menciptakan merek dan penawaran baru.

“Kami ingin membawa hotel Skye Suites ke level berikutnya, yakni di bawah bendera baru One Global Resorts,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Lebih lanjut Iwan Sunito menjelaskan, pihaknya ingin meningkatkan pengalaman para tamu hotel seperti yang bisa dinikmati di hotel mewah internasional lain. Dia juga akan memulai pengembangan jaringan hotel baru yang dimulai dengan Skye Suites Green Square, kemudian diikuti oleh hotel yang berada di Macquarie Park.

“Dan setelah sekarang dimiliki 100%, memungkinkan kami untuk mengoperasikan merek dan aset luar biasa ini pada level tertinggi,” katanya.

Sebagai informasi, properti baru milik One Global Resorts di Green Square akan menjadi satu-satunya hotel di luar bandara yang memiliki akses langsung ke jaringan kereta bawah tanah.

"Dengan stasiun kereta khusus, para tamu dapat merasakan kenyamanan maksimal saat tiba di bandara dan naik kereta langsung ke hotel mereka. Jaraknya juga hanya satu halte dari Stasiun Pusat di CBD,” tambah Iwan Sunito.