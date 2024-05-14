Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PGAS Lunasi Utang Obligasi Dolar AS

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:06 WIB
PGAS Lunasi Utang Obligasi Dolar AS
PGAS Lunasi Utang Obligasi Dolar AS
JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) sebagai Subholding Gas Pertamina melunasi obligasi yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS).

PGN telah melunasi obligasi yang diterbitkan oleh anak usahanya yaitu PT Saka Energi Indonesia (SAKA).

SAKA telah melakukan pelunasan terhadap obligasi senilai USD156 juta pada 5 Mei 2024. Surat utang senior ini diterbitkan SAKA pada 5 Mei 2017 dengan jangka waktu 7 tahun di Singapore Exchange (SGX) dengan total nilai USD625 juta.

Pada tahun 2022, sejalan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, SAKA melunasi sebagian surat utang tersebut sebesar USD 248.787.000. Langkah tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan pelunasan sebesar USD220.000.000.

“Sumber dana pelunasan obligasi SAKA ini 100% berasal dari kas internal. Pelunasan ini tidak akan berdampak terhadap likuiditas SAKA dan PGN,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Jakarta (14/5/2024).

Selain obligasi SAKA, PGN juga akan melunasi surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan senilai USD397 juta pada 15 Mei 2024. Senior Unsecured Fixed Rate yang diterbitkan pada 12 Mei 2014 senilai USD1.350.000.000 ini jatuh tempo pada 16 Mei 2024.

