HOME FINANCE HOT ISSUE

FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:58 WIB
FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi
FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20, Amankan Pasokan Gas Bumi (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung kembali menerima kargo Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebesar ±131.000 m³. LNG tersebut bersumber dari LNG Plant domestik.

Penerimaan kargo tanggal 12-14 November 2025 dengan proses ship-to-ship-transfer (STS) dilaksanakan oleh PT PGN LNG Indonesia (PLI), anak usaha PGN. Kegiatan ini menjadi penerimaan kargo ke-20 sepanjang tahun 2025, yang menandai operasional FSRU Lampung tetap andal dan stabil.

Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham menegaskan pentingnya STS LNG bagi kesinambungan layanan gas bumi nasional. Hal ini juga merupakan wujud dukungan pemerintah dan stakeholder kepada PGN dalam menjamin keberlangsungan pasokan energi bersih. 

"Penerimaan kargo ke-20 membuktikan keandalan FSRU Lampung sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga suplai energi bersih dan turut mencerminkan sinergi yang kuat dalam PGN Group. Konsistensi ini menjadi fondasi dalam memperkuat layanan gas bagi masyarakat dan industri, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Direktur Utama PLI Nofrizal menambahkan bahwa keberhasilan ini juga mencerminkan kapabilitas operasi yang semakin matang. "Sejak awal beroperasi, kami berkomitmen menghadirkan solusi energi yang terkoneksi, aman, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan STS dijalankan dengan standar keselamatan tertinggi,” tambahnya.

 

1 2
