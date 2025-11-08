Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

FSRU Lampung Terima Kargo LNG, Perkuat Pasokan Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |11:10 WIB
FSRU Lampung Terima Kargo LNG, Perkuat Pasokan Listrik
FSRU Lampung Terima Kargo LNG, Perkuat Pasokan Listrik (Foto: PGN)
JAKARTA - FSRU Lampung kembali menerima kargo Liquefied Natural Gas (LNG) untuk melayani kebutuhan pembangkit listrik sebesar  ±132.800 m³ dari Lapangan Tangguh, Papua.

Penerimaan LNG ini dilakukan melalui proses Ship-to-Ship Transfer (STS) oleh anak usaha PGN yakni PT PGN LNG Indonesia (PLI) pada 27-29 Oktober 2025. STS ini merupakan penerimaan kargo ke-19 sepanjang tahun 2025.

“Pencapaian ini menunjukkan dedikasi dan sinergi untuk melayani kebutuhan energi dalam negeri dengan menjaga keandalan operasi LNG di FSRU Lampung, khususnya untuk pemenuhan pasokan gas bagi sektor kelistrikan. Kami berkomitmen dalam setiap kegiatan STS senantiasa berjalan aman, lancar dan tepat waktu,” ujar Direktur Utama PLI Nofrizal di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Nofrizal melanjutkan, optimalisasi FSRU Lampung merupakan salah satu infrastruktur vital untuk meningkatkan pemanfaatan LNG domestik. Dengan infrastruktur beyond pipeline ini juga membuktikan kapabilitas perusahaan dalam mengelola infrastruktur LNG dan meningkatkan posisi dalam distribusi gas bumi nasional.

Sepanjang tahun 2025, FSRU Lampung telah menyalurkan LNG dengan volume mencapai 53.496.916,60 MMBTU atau 175.97 BBTUD. LNG menjadi bagian penting dalam akan melayani kebutuhan energi di sektor industri dan pembangkit listrik khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Bagian Barat.

 

