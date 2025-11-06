Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |11:02 WIB
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa (Foto: PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mulai membangun injection point di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis biomethane. 

Injection point di Pagardewa ini adalah titik di mana biomethane disuntikkan ke dalam jaringan gas bumi, sehingga biomethane dapat digunakan sama seperti gas bumi untuk rumah tangga, industri, retail hingga transportasi darat, serta dapat diakses dengan luas sesuai jangkauan jaringan gas yang sudah beroperasi.

Injection point di Pagardewa terdiri dari Pressure Reducing System (PRS) yang  juga dapat digunakan sebagai titik injeksi sumber pasokan lainnya, misalnya coalbed methane (CBM), stranded gas dan sumber pasokan lainnya. Sementara itu, PGN merencanakan penyediaan biomethane dengan volume berkisar 1,2 BBTUD melalui injection point Pagardewa. 

"Proyek biomethane akan memperluas portofolio PGN di sektor energi terbarukan dengan menyediakan produk untuk dekarbonisasi. Selain itu, akan membuka peluang bagi PGN untuk mendapatkan pendapatan baru sekaligus memperkuat peran PGN dalam transisi energi serta mendukung pencapaian target ESG perusahaan,” kata Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dalam proyek biomethane, PGN memanfaatkan limbah dari pabrik minyak kelapa sawit atau POME (Palm Oil Mill Effluent) untuk menghasilkan biogas. Melalui proses lebih lanjut, biogas akan diolah menjadi biomethane dan dikompresi menjadi renewable natural gas sehingga dapat diinjeksikan ke dalam infrastruktur gas bumi. Setelah diinjeksikan, biomethane dapat digunakan sebagai energi terbarukan yang karakteristiknya serupa dengan gas bumi untuk didistribusikan ke berbagai sektor pelanggan.

 

