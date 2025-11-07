Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |13:02 WIB
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI (Foto: PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Langkah ini untuk memperluas akses energi kepada masyarakat dan mengurangi impor. 

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kami memiliki pengalaman panjang, infrastruktur yang handal, serta kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan gas bumi ke berbagai sektor pelanggan di seluruh Indonesia,” ucap Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Melalui anak usaha, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), layanan CNG terus didorong di berbagai daerah. PGN Gagas melalui Gaslink untuk industri, komersial dan retail. Sedangkan Gasku merupakan layanan CNG untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) .

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025. 

Sedangkan untuk pelanggan Gaslink secara keseluruhan sampai dengan September 2025 sudah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai 10.85 BBTUD. Adapun pelanggan Gaslink eksisting merupakan sektor Industri, hotel, kafe, restoran (horeka). CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah dalam penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali.

 

Telusuri berita finance lainnya
