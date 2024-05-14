Harga Minyak Mentah Turun Apakah BBM Tetap Naik di Juni? Ini Jawaban Menteri ESDM

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyinggung turunnya harga minyak dunia menjadi 83 dolar AS per barel ketika ditanya mengenai nasib harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi setelah Juni 2024.

“Sekarang kan harga crude (minyak mentah) 83 (dolar AS per barel), sudah turun,” ujar Arifin ketika ditemui di Tangerang dikutip Antara, Selasa (14/5/2024).

Pernyataan tersebut menanggapi kemungkinan naiknya harga BBM nonsubsidi setelah bulan Juni, mengingat pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi sejak awal tahun 2024.

“Saya berdoa begitu (harga minyak stabil), malah kalau bisa lebih turun lagi,” ucap dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Minyak mentah Brent tercatat sudah mencapai 88 dolar AS per barel, meningkat 14,3 persen secara year to date (ytd). Begitu juga dengan West Texas Intermediate (WTI) yang juga mengalami peningkatan harga 17,5 persen (ytd) menjadi 84,2 persen.