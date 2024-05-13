Harga BBM Pertamina vs Swasta Usai Libur Panjang, Termurah Rp6.800 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per April 2024. Maka itu harga BBM yang dijual Pertamina ini masih sama dengan periode Februari 2024.

Adapun untuk harga yang berlaku saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per Mei 2024.

Dilansir dari laman resminya, kenaikan harga tertinggi Shell sebesar Rp1.000 per liter untuk Shell Super (RON 92) dari Rp14.530 menjadi Rp15.530 per liter dan Shell V-power Nitro+ (RON 98)dari Rp15.570 menjadi Rp16.570 per liter.

Kondisi yang sama terjadi pada SPBU Vivo yang melakukan penyesuaian harga untuk BBM Revvo 90 atau setara Pertalite milik Pertamina.