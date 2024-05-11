Cek Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP AKR hingga Vivo

JAKARTA - Cek perbandingan harga BBM Pertamina, Shell, BP AKR hingga Vivo hari ini, Sabtu (11/5/2024). Pertamina memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual BBM non subsidi per April 2024.

Dengan demikian, harga BBM yang dijual Pertamina ini masih sama dengan periode Februari 2024. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Dalam aturan ini, formulasi harga BBM di antaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan MOPS.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengacu pada regulasi. Namun pada kondisi saat ini kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," terang Irto dalam keterangannya.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukakan penyesuaian harga BBM per Mei 2024. Sementara pada SPBU Vivo melakukan penyesuaian harga untuk BBM Revvo 90 atau setara Pertalite milik Pertamina.

Kemudian, BP AKR juga menaikkan harga BBM sebesar Rp990 per liter untuk jenis BBM BP Ultimate dari Rp15.360 per liter menjadi Rp16.350 per liter. Lalu disusul oleh BP 92 yang naik Rp600 dari Rp14.300 per liter menjadi Rp14.900 per liter.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku hari ini.

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter