Jadi Stafsus Presiden, Juri Ardiantoro Punya Harta Kekayaan Rp16,7 Miliar

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan staf khusus baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Juri Ardiantoro. Penugasan itu bersama Grace Natalie dan mulai berlaku pada hari ini Rabu (15/5/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan sebelum ditugaskan menjadi Stafsus, Juri dan Grace telah menemui Presiden Jokowi di Istana.

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatakan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," kata Ari dalam keterangannya.

Lalu berapa harta kekayaan Juri Ardiantoro? Berikut ulasannya seperti dilansir data LHKPN, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Juri mempunyai total kekayaan Rp16.751.221.211. Jumlah itu adalah hasil dari laporan terakhir pada 22 Desember 2022 lalu.