Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Industri Otomotif Indonesia, KB Bank dan Daimler Jalin Kerja Sama Dealer Financing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:37 WIB
Dukung Industri Otomotif Indonesia, KB Bank dan Daimler Jalin Kerja Sama <i>Dealer Financing</i>
KB Bank jalin kerja sama dengan Daimler Commercial Vehicles Indonesia. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA – Mendukung tumbuhnya industri otomotif di Indonesia, KB Bank menjalin kerja sama dealer financing dengan PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI), Agen Pemegang Merek kendaraan komersial truk dan bus Mercedes-Benz di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Banking Hall, Kantor Pusat KB Bank pada Kamis (16/5/2024).

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan dari KB Bank diantaranya Wakil Direktur Utama Robby Mondong, Direktur Bisnis UKM & Wholesale Yohanes Suhardi, Kepala Divisi Bisnis Baru Gi Tae Park, dan Kepala Departemen Pengembangan Bisnis Wholesale & Solusi Bisnis Baru Andrian Nursin. Sementara, pihak DCVI diwakili oleh Presiden Direktur Naeem Hassim dan Direktur Felia Mulyanti.

DCVI, anak usaha dari Daimler Truck AG, telah lama dikenal sebagai Agen Pemegang Merek kendaraan komersial truk dan bus Mercedes-Benz di Indonesia.

Naeem Hassim, Presiden Direktur DCVI, menyatakan, “DCVI ingin terus memperkuat visi sebagai perusahaan kendaraan niaga yang berkelanjutan dengan retensi pelanggan dan reputasi tertinggi di Indonesia.”

“DCVI selalu berupaya menawarkan produk dan layanan keuangan yang unggul. KB Bank sebagai salah satu mitra strategis kami akan memastikan hal tersebut dapat dicapai dengan terus menerapkan praktik bisnis yang memberikan dampak positif bagi mitra diler dan pelanggan setia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menekankan, kerja sama KB Bank dengan DCVI adalah wujud nyata komitmen KB Bank untuk turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam mendukung industri otomotif Indonesia termasuk kendaraan-kendaraan niaga melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang tepat dan terjangkau bagi mitra diler DCVI,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185639//hypernet_technologies_hypersolidarity-dfC8_large.JPG
Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement