Dukung Industri Otomotif Indonesia, KB Bank dan Daimler Jalin Kerja Sama Dealer Financing

KB Bank jalin kerja sama dengan Daimler Commercial Vehicles Indonesia. (Foto: dok KB Bank)

JAKARTA – Mendukung tumbuhnya industri otomotif di Indonesia, KB Bank menjalin kerja sama dealer financing dengan PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI), Agen Pemegang Merek kendaraan komersial truk dan bus Mercedes-Benz di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Banking Hall, Kantor Pusat KB Bank pada Kamis (16/5/2024).

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan dari KB Bank diantaranya Wakil Direktur Utama Robby Mondong, Direktur Bisnis UKM & Wholesale Yohanes Suhardi, Kepala Divisi Bisnis Baru Gi Tae Park, dan Kepala Departemen Pengembangan Bisnis Wholesale & Solusi Bisnis Baru Andrian Nursin. Sementara, pihak DCVI diwakili oleh Presiden Direktur Naeem Hassim dan Direktur Felia Mulyanti.

DCVI, anak usaha dari Daimler Truck AG, telah lama dikenal sebagai Agen Pemegang Merek kendaraan komersial truk dan bus Mercedes-Benz di Indonesia.

Naeem Hassim, Presiden Direktur DCVI, menyatakan, “DCVI ingin terus memperkuat visi sebagai perusahaan kendaraan niaga yang berkelanjutan dengan retensi pelanggan dan reputasi tertinggi di Indonesia.”

“DCVI selalu berupaya menawarkan produk dan layanan keuangan yang unggul. KB Bank sebagai salah satu mitra strategis kami akan memastikan hal tersebut dapat dicapai dengan terus menerapkan praktik bisnis yang memberikan dampak positif bagi mitra diler dan pelanggan setia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menekankan, kerja sama KB Bank dengan DCVI adalah wujud nyata komitmen KB Bank untuk turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam mendukung industri otomotif Indonesia termasuk kendaraan-kendaraan niaga melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang tepat dan terjangkau bagi mitra diler DCVI,” tuturnya.