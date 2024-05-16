Mengenal Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Diduga Beli Skincare Pakai Uang Negara

JAKARTA - Mengenal Indira Chunda Thita Syahrul, anak Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga beli skincare pakai uang negara pada artikel ini.

Salah satu yang paling mencengangkan adalah terkait penggunaan uang negara oleh SYL. Dalam persidangan diketahui jika uang yang didapat dari anggaran Kementerian Pertanian dan iuran pejabat Kementerian Pertanian digunakan bukan hanya oleh SYL.

Akan tetapi, sang anak juga ikut menggunakan uang haram tersebut. Anak perempuan Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul disebut-sebut ikut menggunakan uang negara untuk membeli skincare.

Adapun, Indira Chunda Thita Syahrul merupakan anak perempuan dari Syahrul Yasin Limpo. Ia lahir di Jakarta pada 07 April 1979 dan saat ini telah berusia 45 tahun.

Indira menempuh pendidikan dasarnya di Makassar, di kota tempat SYL lahir. Ia kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di perguruan tinggi yang sama.

Selepas menempuh pendidikan S2, Indira Chunda Thita Syahrul sempat menjadi dosen di kampusnya sendiri, yakni Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin sejak 2004.