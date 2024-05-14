Ini 6 Daftar Belanjaan Anak Syahrul Yasin Limpo Kemal Redindo yang Pakai Duit Kementan

JAKARTA - Ini daftar 6 belanjaan anak Syahrul Yasin Limpo yang pakai duit Kementerian Pertanian (Kementan). Dari persidanagan yang telah dijalankan, terkuak uang anggaran Kementan tidak digunakan olehnya seorang.

BACA JUGA: Ini Dia 17 Daftar Belanjaan Syahrul Yasin Limpo yang Pakai Duit Kementan

Akan tetapi, uang tersebut juga digunakan oleh anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Hingga persidangan tanggal 13 Mei 2024 lalu, terungkap ada setidaknya 6 belanjaan yang dibelanjakan oleh anak-anak Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang Kementan.

Berikut ini 6 daftar belanjaan anak Syahrul Yasin Limpo, Kemal Redindo yang pakai duit Kementerian Pertanian (Kementan):

1. Beli Aksesori Mobil Baru

Sukim Supandi menyatakan pernah menerima kuitansi dengan nilai Rp111 juta dari anak Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo. Menurutnya, uang tersebut digunakan untuk keperluan aksesoris mobil.

2. Renovasi Rumah

Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Sukim Supandi menyatakan dirinya merelakan meminjami uang Rp200 juta. Uang tersebut menurutnya, digunakan untuk merenovasi kamar anak Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo.

3. Belanja ke mall

BACA JUGA: Kementan Pastikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Sesuai Kuota yang Ditetapkan

Pada persidangan tanggal 06 Mei 2024, terungkap bahwa putri SYL, Indira Chunda Thita Syahrul kerap kali berbelanja ke mall bersama sang ayah. Uang yang digunakan oleh mereka berbelanja diduga berasal dari anggaran Kementerian Pertanian yang jumlahnya mencapai Rp10 juta per pekan.