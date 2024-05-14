Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia 17 Daftar Belanjaan Syahrul Yasin Limpo yang Pakai Duit Kementan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |14:38 WIB
Ini Dia 17 Daftar Belanjaan Syahrul Yasin Limpo yang Pakai Duit Kementan
Ilustrasi daftar belanjaan Syahrul Yasin Limpo ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini dia 17 daftar belanjaan Syahrul Yasin Limpo yang pakai duit Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini terungkap dari setiap persidangan yang telah dijalani.

Adapun mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan menerima uang hingga Rp44,5 miliar hasil dari memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian.

Akibat aksinya ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikut adalah daftar 17 belanjaan Syahrul Yasin Limpo yang pakai duit Kementerian Pertanian (Kementan).

1. Dokter Kecantikan untuk Anak

Dalam persidangan, terungkap jika SYL mendapat sejumlah uang hasil dari para pejabat eselon I Kementan. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk membayar dokter kecantikan demi perawatan sang anak.

2. Suku Cadang Kendaraan Anak

Bukan hanya untuk dokter kecantikan, Syahrul Yasin Limpo juga menggunakan uang haramnya untuk membeli berbagai suku cadang untuk kendaraan anaknya.

3. Ultah dan Sunatan Cucu

Syahrul Yasin Limpo juga diketahui menggunakan uang korupsinya untuk keperluan sang cucu yang merupakan putra dari Kemal Redindo. Uang tersebut disinyalir digunakan oleh SYL untuk merayakan ulang tahun dan syukuran sunatan sang cucu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
