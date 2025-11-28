Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banjir Aceh dan Sumatera, Mentan Pastikan Lahan Pertanian dan Pasokan Pangan Aman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |11:13 WIB
Banjir Aceh dan Sumatera, Mentan Pastikan Lahan Pertanian dan Pasokan Pangan Aman
Menurut Amran, luas lahan pertanian yang terdampak relatif kecil dibandingkan total lahan pertanian nasional. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bencana banjir bandang yang melanda Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas pangan nasional. Menurut Amran, luas lahan pertanian yang terdampak relatif kecil dibandingkan total lahan pertanian nasional.

“Enggak masalah, itu kecil, yang terdampak kecil, dari padi atau yang lain kecil. Luas lahan kita 7,3 juta hektare. Yang kena biasa 50, 100. Kecil, sangat kecil,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jumat (28/11/2025).

Selain memastikan produktivitas pangan tetap aman, Mentan juga menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada posisi yang kuat untuk mengantisipasi kebutuhan darurat di wilayah bencana.

Ia mencatat bahwa Aceh memiliki surplus beras, sehingga pengeluaran untuk bantuan tidak akan mengganggu stabilitas stok. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Utara yang disebut memiliki surplus cadangan beras cukup besar.

"Cadangan kita sangat kuat. Kita ada beras di Aceh, Aceh itu surplus 871.000 ton beras, keluarkan 10.000, itu Aceh. Kemudian Sumatera Utara, kita juga surplus, cukup besar, keluarkan 16.000. Ada minyak goreng, langsung kita kirim," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186443//menko_pmk-NJ71_large.jpg
Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186403//banjir_di_solok-QGIO_large.jpg
Banjir Rendam Kota Solok, 3.362 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185761//kementan-ngUR_large.jpg
Kementan Amankan 40,4 Ton Beras dan 4,5 Ton Gula Ilegal di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185705//mendagri-XsqD_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600//mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466//beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement