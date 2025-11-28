Banjir Aceh dan Sumatera, Mentan Pastikan Lahan Pertanian dan Pasokan Pangan Aman

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bencana banjir bandang yang melanda Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas pangan nasional. Menurut Amran, luas lahan pertanian yang terdampak relatif kecil dibandingkan total lahan pertanian nasional.

“Enggak masalah, itu kecil, yang terdampak kecil, dari padi atau yang lain kecil. Luas lahan kita 7,3 juta hektare. Yang kena biasa 50, 100. Kecil, sangat kecil,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jumat (28/11/2025).

Selain memastikan produktivitas pangan tetap aman, Mentan juga menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada posisi yang kuat untuk mengantisipasi kebutuhan darurat di wilayah bencana.

Ia mencatat bahwa Aceh memiliki surplus beras, sehingga pengeluaran untuk bantuan tidak akan mengganggu stabilitas stok. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Utara yang disebut memiliki surplus cadangan beras cukup besar.

"Cadangan kita sangat kuat. Kita ada beras di Aceh, Aceh itu surplus 871.000 ton beras, keluarkan 10.000, itu Aceh. Kemudian Sumatera Utara, kita juga surplus, cukup besar, keluarkan 16.000. Ada minyak goreng, langsung kita kirim," tegasnya.