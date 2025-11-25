Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Amankan 40,4 Ton Beras dan 4,5 Ton Gula Ilegal di Batam

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |13:20 WIB
Kementan Amankan 40,4 Ton Beras dan 4,5 Ton Gula Ilegal di Batam
Mentan mengamankan 40,4 ton beras beserta sejumlah barang ilegal yang masuk melalui Batam. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengamankan 40,4 ton beras beserta sejumlah barang ilegal yang masuk melalui Batam. Informasi awal berasal dari laporan masyarakat yang diterima melalui kanal Lapor Pak Amran pada Senin malam.

“Tadi malam ada laporan dari Batam melalui Lapor Pak Amran menyampaikan ada beras yang bersandar. Seluruh aparat pemerintah bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton juga minyak goreng,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (25/11/2025).

Berdasarkan data temuan di lapangan, barang yang diamankan meliputi beras 40,4 ton, gula pasir 4,5 ton, minyak goreng 2,04 ton, tepung terigu 600 kilogram, susu 900 liter, parfum 240 unit, mi impor 360 bungkus, dan frozen food sebanyak 30 dus.

Aparat juga menahan lima anak buah kapal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Amran menyebut barang-barang tersebut diduga berasal dari Thailand dan dibawa masuk melalui area Free Trade Zone (FTZ) Batam.

Ia menekankan bahwa praktik penyelundupan dapat mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga kemandirian pangan.

“Bukan nilai 40 tonnya tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam, jangan sampai petani kita yang ada 115 juta rusak motivasinya,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185705//mendagri-XsqD_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184844//mentan-YnHE_large.jpg
RI Swasembada Beras 31 Desember 2025, Mentan: Target 4 Tahun Tuntas dalam 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181023//beras-L3YD_large.jpg
Harga Beras di Penggilingan, Grosir hingga Eceran Turun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180033//mentan-wWi7_large.jpg
Prabowo Sayang Petani, Harga Pupuk Turun 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178464//pupuk-UZF7_large.jpg
Mentan Ungkap Anggaran Pupuk Subsidi Berhasil Dihemat Rp10 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178266//mendag-HsFw_large.jpg
Harga Beras Tinggi di Indonesia Timur, Mendag: Distribusi Harus Kita Bereskan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement