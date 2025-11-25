Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |07:47 WIB
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Update Inflasi ke Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan update terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Angka inflasi saat ini year-on-year 2,86% dan year-to-date 2,1%.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucap Tito usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 November 2025.

Mendagri juga menyampaikan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari urutan daftar pangan bermasalah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras, yang perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program MBG. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

 

1 2
