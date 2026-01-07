Harga Bawang hingga Beras Naik, Cabai dan Daging Turun

Harga pangan seperti bawang hingga beras mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Harga pangan seperti bawang hingga beras mengalami kenaikan. Namun, ada juga beberapa pangan lainnya yang mengalami penurunan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga bawang merah naik hingga 7,3% menjadi Rp54.400 per kg. Disusul bawang putih yang meroket sebesar 13,04% menjadi Rp45.500 per kg.

Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 2,43% menjadi Rp14.750 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 6,27% menjadi Rp15.250 per kg. Beras kualitas medium I juga naik 4,09% menjadi Rp16.550 per kg.

Meski beras kualitas medium II turun 0,95% menjadi Rp15.650 per kg, beras kualitas super I naik 1,75% menjadi Rp17.400 per kg. Kemudian beras kualitas super II naik 1,5% menjadi Rp16.900 per kg.

Cabai merah besar turun 34,96% menjadi Rp31.250 per kg. Sementara cabai merah keriting naik 39,72% menjadi Rp70.000 per kg. Cabai rawit hijau turun 9,39% menjadi Rp56.000 per kg, dan cabai rawit merah naik 1,5% menjadi Rp67.500 per kg.