Perjalanan Karier Syahrul Yasin Limpo yang Palak Anak Buahnya di Kementan

JAKARTA - Ini dia perjalanan karier syahrul yasin limpo yang palak anak buahnya di kementan. Syahrul Yasin Limpo (SYL) mundur sebagai Menteri Pertanian (Mentan) usai terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Syahrul Yasin Limpo asal Partai Nasdem. Diangkat menjadi Mentan pada Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 ini pernah menjabat Gubernur Sulawesi Selatan sejak 8 April 2008 hingga 8 April 2018 pernah menjabat menjadi Menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo sempat menduduki posisi lain di pemerintahan mulai dari bupati, wakil gubernur, hingga gubernur.

Syahrul juga pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode. Lalu menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam, sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam pilkada Sulsel pada tahun 2007 setelah keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon petahana.

Setelah dugaan SYL korupsi dan palak anak buahnya di kementan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua anak buahnya.

Dalam sidang tersebut, SYL duduk sebagai terdakwa bersama dua anak buahnya, yakni Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta.

Dalam surat dakwaan, diduga SYL menerima gratifikasi senilai Rp44,5 miliar. Jumlah tersebut didapatkan dari 'patungan' pejabat eselon I dan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

Berikut adalah daftar belanjaan SYL yang pakai uang Mentan.

Dokter Kecantikan untuk Anak

Dalam persidangan, terungkap jika SYL mendapat sejumlah uang hasil dari para pejabat eselon I Kementan. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk membayar dokter kecantikan demi perawatan sang anak.

Suku Cadang Kendaraan Anak

Bukan hanya untuk dokter kecantikan, Syahrul Yasin Limpo juga menggunakan uang haramnya untuk membeli berbagai suku cadang untuk kendaraan anaknya.

Ultah dan Sunatan Cucu

Syahrul Yasin Limpo juga diketahui menggunakan uang korupsinya untuk keperluan sang cucu yang merupakan putra dari Kemal Redindo. Uang tersebut disinyalir digunakan oleh SYL untuk merayakan ulang tahun dan syukuran sunatan sang cucu.

Membeli kacamata istri

Dalam persidangan juga terungkap bahwa ajudan SYL pernah meminta uang untuk keperluan membeli kacamata sang istri. Namun tidak diketahui kacamata yang dibeli merupakan kacamata baca atau fesyen.